港报社评：汇控总部决留伦敦，折射问题值得深思--明报2月17日

汇丰控股决定把总部留在伦敦，而且决定不再每三年检讨总部选址，除非出现「重大环境变动」才提出考虑，即是说，汇控总部坐落伦敦基本上不会再有改变。汇控已经发展成为一家环球银行，它对发祥地香港的决绝，财务税赋并非主要因素；从23年前汇控离开香港、迁册伦敦的背景审视今次决定，折射汇控对香港回归中国之后的情况研判，没有根本转变。这个或许是汇控为再迁册画上句号最值得思考之处。

去年4月，汇控宣布研究搬迁总部，市场反应正面，汇控股价抽升约4%；另外，市场预期汇控总部若选择离开伦敦，香港应该是首选热门地点。当时汇控迁册回港高唱入云，有解读为汇控不满英国政府计划对银行高额征费有关，趁英国大选之前向卡梅伦政府施压，云云。选举之后，保守党继续执政，银行征费作了调整，但是以汇控的规模，每年仍然要向英国监管机构支付约15亿美元，相当于汇控一成盈利。

汇控存款基础约四成来自英国以外，特别是亚洲地区，亚洲对汇控盈利的贡献高达六成，在利率趋升之际，汇控在亚洲坐拥雄厚存款，这个地区对其盈利贡献将会有增无减；另外，在汇控所有资产中，香港占22%，2014年税前获利也有接近一半来自香港。从财务以至发展盈利前景，特别是汇控管理层一直对亚洲和中国业务发出正面信息，将之定义为汇控未来之所系，综合这些因素，汇控迁册回香港才是较合理选择。

汇控在香港和上海起家，特别是香港让它由一家地方银行发展成为跨国、跨境的环球银行，香港不少人对「汇丰银行」感情深厚。2008年金融海啸重创汇控，英国不少人对可能要动用公帑挽救这家并非「根正苗红」的英资银行，大有意见，当时汇控决定不接受英国当局济助，宣布供股集资，主要是向本港投资者伸手，本港散户倾力供股，热切支持程度连当时汇控大员郑海泉和一衆高层，都深受感动；其后散户在汇控股价下跌时，筑起「血肉长城」力阻沽压等举措，港人对汇控的支持和不离不弃，在这一役充分显露出来。只是，财务、亚洲世纪以至历史渊源，都未能促使汇控再选择香港。

汇控总部留在伦敦的公布，最值得留意的是「英国监管架构与司法制度获得国际认可，并具备处理复杂国际事务的丰富经验」，在香港被描述为与伦敦属同级金融中心的时候，汇控以此理由选择留在伦敦，可以解读为香港的监管架构和司法制度，未能如伦敦一样给予汇控有足够信心。

1993年，汇控迁册到伦敦，时任汇控主席浦伟士形容是「政治形势促成的商业决定」。当时，香港还有4年就回归中国，虽云1997之后香港实施「一国两制」、「港人治港」、「高度自治」，不过，香港政治地位转变带来的不确定性，对于类似汇控的跨国大企业来说，转移到稳定明确的伦敦落户，完全可以理解；汇控总部选择留在伦敦的决定，从公布看来，显示当年促使汇丰迁册的因素，仍然对今日汇控的抉择起着关键作用。

本港政治出现问题，斗争形成的不确定局面、内耗空转导致的各方面倒退，看不到有什么办法解决；内地近年介入香港事务日深，对高度自治的冲击不单港人感受得到，也引起国际社会关注；铜锣湾书店事件，早前就有外国通讯社引述消息报道，此事或许对汇控的迁册决定带来影响。因此，当年汇控迁册目的为规避政治的不确定性，现在香港局势发展，从汇控的角度审视，当年的忧虑已经坐实，更无回归香港之理了。

至于更直接的中国因素，内地经济处于转型放缓调整期，对汇控的决定或有影响，另外，内地金融事务由去年中开始，历经股灾、暴力救市、人民币突然贬值到熔断机制等，都暴露内地在金融领域的乱套，不单跨国银行集团，即使是散户投资者对这样的市场，都会提高警觉。因为，无人知道一觉醒来有什么政策措施，会使人血本无归甚至倾家荡产；另外，内地对香港影响日深，近期人民币汇率波动一些现象，市场人士注意到有形之手在幕后操控，而这是香港历来不会发生的事，汇控因而较认同伦敦的监管架构，就十分正常了。

可以说，香港在今次汇控迁册，由高唱入云到被形容为「耻辱」的输了，是再一次折射汇控对香港政治地位的忧疑不安。今日香港，历经回归第19年发展，无论在政治、经济、社会各方面的不确定性，都在累积和深化，汇控不考虑重返香港而折射出来的信息，值得关心香港的人思考。

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