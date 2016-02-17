港报社评：务实设调查委员会，理性解困局--经济日报2月17日

港府否决成立独立委员会调查旺角暴乱，惟本港深层矛盾已极尖锐，必须设委员会，务实检讨；而在高度政治化的社会氛围下，委员会组成更须彰公正，助港重拾理性走出新局。

社会上有声音倡设独立调查委员会，彻查旺角暴乱，惟港府前天已表拒绝，特首梁振英昨重申警方将会调查，法庭审讯亦公开，故未拟设委员会。惟本港正陷数十年来最严峻考验，极需建立务实理性的解决问题方法，才能助香港突破困局，设立独立调查委员会是重要的第一步。

要为今次危机善后，各方态度必须务实，要面对现实、实事求是，作出全面审视。警方虽指会作调查，惟其调查焦点在装备、部署等警务工作，难触及其他经济、社会、政治深层矛盾；而法庭审讯亦旨在裁定被捕人士有否违法，而非找背后症结。

事实上，1966年天星小轮加价酿九龙骚乱后，时任港英政府亦设委员会彻查，但港府指本港现已更开放透明，不能与当年相提并论。旺角暴乱虽违法治、自由、民主等核心价值，但仍有四成市民不赞成却「体谅」，反映社会弥漫冲突因子，单以年轻人躁动，实难解释参与其中的年轻人，为何会作出不惜危及他人生命，亦罔顾自身前途与安全的暴戾行径。

故要务实善后，港府须以不回避问题、不掩饰矛盾的态度，设独立调查委员会，一如过往本港经历大动荡后，如60年代严重骚乱、81年平安夜骚动，以至98年亚洲金融风暴等，都藉全方位调查检讨，了解成因、汲取教训、化解问题，香港才有重新出发的本钱。

港府拒设委员会或因感当务之急是遏暴力升级，不愿公众视綫被转移，且社会高度政治化，而要求设委员会的声音，不少是来自泛民阵营，港府忧委员会或成政治斗争工具。但成立委员会既属必须，港府应以理性态度正面看待，关键是要站稳香港整体利益、面对全港市民，争取绝大部分港人支持与认同。

个中关键，是委员会的组成必须彰显公平公正。如成员方面，应由德高望重的大法官主持，并包括左中右政治取向的代表，确保委员会有广泛代表性与公信力；且委员会的调查范围亦不应受太大限制，让委员会有最大空间找出香港的矛盾症结。

港府更应公开承诺，会切实跟进委员会的调查结果与建议，向市民滙报进度，让港人相信调查工作并非走过场，才有望突破政治化束缚，营造出港府、各政党以至港人理性反思的氛围，为香港觅出路。

然而，本港诸般深层矛盾已冰封三尺，要重拾和谐长路漫漫，成立独立调查委员会仅起步点，更必须藉香港三大持分者，即港人、港府与中央互相包容，寻求共识，以破解困局。这一方面明天续谈。

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