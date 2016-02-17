主要国家经济指标预测--2月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月18日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少0.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.76 就业参与率 65.2% 65.1% 失业率 5.8% 5.8% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 1月 -5.4% -5.9% 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 1月 +1.9% +1.6% (较前月) +0.5% +0.5% 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差25.44 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.3% 0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余298 经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 盈余264 投资净流动(亿欧元) -- 流入452 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +0.2% +1.8% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月13日当周 27.5 26.9 四周均值(万人) -- 28.125 续请失业金人数(万人) 2月6日当周 225.0 223.9 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负3.0 负3.5 1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- -3.9% (较前月) -- -0.2% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 -- 正6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月17日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人) 1月 减少14.8 减少3.0 按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 5.1% 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.9% +1.9% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.0% +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 负5.9 -- 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 109.9 117.0 建筑许可年率(万户) 120.2 120.0 1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -0.2% -0.6% (较前月) +0.1% -0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.6% +0.4% (较前月) +0.4% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.8% -- (较前月) +0.2% -- 1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.9% +0.4% 产能利用率 77.1% 76.7% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.3% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第四季 -1.2% -- 产出物价 -0.8% -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超13,183 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超5,629 -- 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,459 逆差6,802 出口(较上年同期) -12.9% -11.3% 进口(较上年同期) -18.0% -16.0% (完)