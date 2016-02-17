版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--2月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    2月18日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                             1月   增加1.5    减少0.1
             全职就业人数(万人)                                   --    增加1.76
             就业参与率                                         65.2%      65.1%
             失业率                                              5.8%       5.8% 
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)        1月     -5.4%      -5.9%
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)          1月     +1.9%      +1.6%
                                  (较前月)                      +0.5%      +0.5%
    0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           1月       --   顺差25.44
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       1月终值     -1.0%      +0.2%
                                     (较上年同期)               +0.4%      +0.3%
    0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)            12月       --     盈余298
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                         --     盈余264
               投资净流动(亿欧元)                                 --     流入452
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  12月     +0.2%      +1.8%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           2月13日当周      27.5       26.9
                       四周均值(万人)                             --      28.125
                 续请失业金人数(万人)            2月6日当周     225.0      223.9
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数                 2月     负3.0      负3.5
    1500 美国领先指标(较前月)                           1月     -0.2%      -0.2%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)            1月       --       -3.9%
                                (较前月)                          --       -0.2%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数             2月       --         正6

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    2月17日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人)                     1月      减少14.8    减少3.0
             按ILO标准计算的失业率           截至12月的三个月      5.1%       5.0%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               +1.9%      +1.9% 
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             +2.0%      +1.8% 
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        2月         负5.9        -- 
    1330 美国房屋开工年率(万户)                       1月         109.9      117.0
               建筑许可年率(万户)                                 120.2      120.0 
    1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)  1月         -0.2%      -0.6% 
                                        (较前月)                  +0.1%      -0.2% 
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                      +0.6%      +0.4% 
                                (较前月)                          +0.4%      +0.1% 
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                +0.8%         -- 
                                      (较前月)                    +0.2%         --  
    1415 美国工业生产(较前月)                         1月         +0.9%      +0.4% 
             产能利用率                                           77.1%      76.7% 
             制造业产出(较前月)                                   +0.5%      +0.3% 
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第四季         -1.2%        -- 
                                  产出物价                        -0.8%        -- 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周     卖超13,183        -- 
             外资投资日本股票(亿日圆)                         卖超5,629        --  
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        1月      逆差6,459  逆差6,802 
             出口(较上年同期)                                    -12.9%     -11.3% 
             进口(较上年同期)                                    -18.0%     -16.0% 
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐