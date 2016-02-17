企业并购：私募股权企业Apollo Global将以近70亿美元收购安保公司ADT

路透2月16日 - 私募股权企业Apollo Global Management 周二称，已同意收购美国安保公司ADT Corp ，这将创下今年迄今最大一笔杠杆收购案(LBO)，在LBO案融资不易的情况下仍大胆出手。

今年以来杠杆收购案寥寥可数，因银行业担心在市况震荡的情况下他们难以让人接受债务，因而不愿为LBO案融资。Apollo试着与往来的关系银行以及新投资者洽谈，并让一家投资组合公司参与和ADT的交易。

Apollo称将支付ADT每股股票42美元现金，对该公司股权估值接近70亿美元，较ADT上周五收盘价溢价56%。Apollo将把其去年收购的美国安保公司Protection 1与ADT合并。Apollo说，合并后的新公司包括债务在内的估值将为150亿美元。

尽管Apollo及其投资伙伴同意为本项收购拿出45亿美元，以杠杆收购行业标准而言堪称大手笔，但本案多数资金仍将通过银行借款及其他融资管道来获得。

ADT并购案预计于6月前结束，其中包括40天的“询价期”，ADT可在这段期间寻求更高的报价。

“鉴于ADT异常庞大的市场份额以及债券买卖现金盈差倍数，询价期间肯定会有别的买家想来探一探。”瑞士信贷分析师Julian Mitchell。

William Blair & Co分析师Nicholas Heymann说，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 和亿万富翁John Malone可能会有兴趣。

Protection 1执行长Timothy Whall将成为合并后新公司的最高主管，新公司试算年营收将超过42亿美元。