企业并购：私募股权企业Apollo Global将以近70亿美元收购安保公司ADT

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透2月16日 - 私募股权企业Apollo Global Management 周二称，已同意收购美国安保公司ADT Corp ，这将创下今年迄今最大一笔杠杆收购案(LBO)，在LBO案融资不易的情况下仍大胆出手。
今年以来杠杆收购案寥寥可数，因银行业担心在市况震荡的情况下他们难以让人接受债务，因而不愿为LBO案融资。Apollo试着与往来的关系银行以及新投资者洽谈，并让一家投资组合公司参与和ADT的交易。
Apollo称将支付ADT每股股票42美元现金，对该公司股权估值接近70亿美元，较ADT上周五收盘价溢价56%。Apollo将把其去年收购的美国安保公司Protection 1与ADT合并。Apollo说，合并后的新公司包括债务在内的估值将为150亿美元。
尽管Apollo及其投资伙伴同意为本项收购拿出45亿美元，以杠杆收购行业标准而言堪称大手笔，但本案多数资金仍将通过银行借款及其他融资管道来获得。
ADT并购案预计于6月前结束，其中包括40天的“询价期”，ADT可在这段期间寻求更高的报价。
“鉴于ADT异常庞大的市场份额以及债券买卖现金盈差倍数，询价期间肯定会有别的买家想来探一探。”瑞士信贷分析师Julian Mitchell。
William Blair & Co分析师Nicholas Heymann说，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 和亿万富翁John Malone可能会有兴趣。
Protection 1执行长Timothy Whall将成为合并后新公司的最高主管，新公司试算年营收将超过42亿美元。
高盛 和美国银行 将在该交易中担任ADT的顾问。(完)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。