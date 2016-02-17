中港个股：中联重科计划以四成现金及六成债务融资应付收购Terex交易

路透香港2月17日 - 中国大型建筑机械生产商--中联重科 周二称，将继续推进对特雷克斯公司（Terex Corporation） 价值约33亿美元的收购，并计划以四成现金和六成的银行债务融资应付有关交易。

中联重科于联交所的声明称，公司为该拟交易准备了完善的资金计划，计划以自有资金和银行债务融资，分别相当于整个资金计划的40%及60%，完成该拟交易。

中联重科 并说，“债务融资部分已经获得相关银行的支持函，同时，公司承认该拟交易须接受多重法律法规的审查，（但）有信心能够获得必要监管部门批准。”

中联重科于去年12月4日提交每股30美元收购特雷克斯股票的非约束性报价，较前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%，整项收购估值达32.8亿美元。

该公司表示，特雷克斯业务集中欧美市场，主要产品是高空作业平台、起重机和物料处理设备，收购特雷克斯有助中联重科延长产品链和实现市场的全球覆盖。

香港时间10:01，中联重科H股升1.93%，报2.11港元。（完）

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