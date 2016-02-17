版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 10:13 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，受到油价盘整的影响

新华社周二晚间援引中国国务院副总理汪洋的话称，中国进出口下行压力很大，应尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。

中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持。

美国明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利周二呼吁议员采取彻底行动，以约束银行和保护纳税人。

日本12月核心机械订单增加速度虽低于预期，但企业预期1-3月核心机械订单将加速，显示企业准备增加资本支出。

LME交易商持仓报告(COTR)周二显示，基金持有的LME铜净多仓上周五降至9,154口，远低于2月5日的14,862口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 龚芳/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐