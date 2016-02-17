金属期市：伦敦期铜下滑，受到油价盘整的影响

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
新华社周二晚间援引中国国务院副总理汪洋的话称，中国进出口下行压力很大，应尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。
中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持。
美国明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利周二呼吁议员采取彻底行动，以约束银行和保护纳税人。
日本12月核心机械订单增加速度虽低于预期，但企业预期1-3月核心机械订单将加速，显示企业准备增加资本支出。
LME交易商持仓报告(COTR)周二显示，基金持有的LME铜净多仓上周五降至9,154口，远低于2月5日的14,862口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 龚芳/许娜)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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