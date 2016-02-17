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货币新闻 | 2016年 2月 17日 星期三 10:16 BJT

芝加哥期市：大豆守在两周高点附近，受巴西出口延迟和中国需求提振

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 464.50 0.25 +0.05% +1.53% 470.81 48

CBOT玉米 363.00 0.00 +0.00% +1.18% 363.37 46

CBOT大豆 879.75 0.00 +0.00% +0.80% 873.69 58

CBOT稻米 $10.83 -$0.01 -0.09% -1.68% $11.20 40

美国原油 $29.30 $0.26 +0.90% -0.48% $30.75 46

汇率

欧元/美元 $1.114 $0.000 +0.02% -0.09%

美元/澳元 0.710 -0.001 -0.18% -0.59%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李婷仪 审校 张涛/王丽鑫/许娜)

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