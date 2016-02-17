台湾汇市：台币早盘实质汇价偏弱，因韩元与人民币走贬

路透台北2月17日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价偏弱。交易员表示，韩元兑美元 贬破近五年半低位，人民币兑美元 也走弱，令台币开盘后承压。

他们指出，相较近两天外资的明显汇入，今日力道相对减缓，并有见到反向汇出的需求。由于韩元贬值力道不小，凸显台币近期表现相对强势，盘中仍要关注央行是否仍有干预动作。

〞韩元破前波低位了，台币当然会有压力。〞一位公股银行交易员说。

另一商业银行交易主管则称，早盘外资有进有出，先是有欧系资金的汇出，随后又有美系汇入，令台币实质汇价随着波动。

他认为，昨日央行罕见在早市尾盘大举干预，令台币走势转弱，今日不能排除仍会有动作。

台币早盘实质交易区间落在33.250-33.329；上日在33.049-33.450。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.270/33.300，上日收在33.265。

交易员预测今日主要实质交易区间：33.200-33.400

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