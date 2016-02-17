台湾汇市：台币早盘实质汇价偏弱，因韩元与人民币走贬

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价偏弱。交易员表示，韩元兑美元 贬破近五年半低位，人民币兑美元 也走弱，令台币开盘后承压。
他们指出，相较近两天外资的明显汇入，今日力道相对减缓，并有见到反向汇出的需求。由于韩元贬值力道不小，凸显台币近期表现相对强势，盘中仍要关注央行是否仍有干预动作。
〞韩元破前波低位了，台币当然会有压力。〞一位公股银行交易员说。
另一商业银行交易主管则称，早盘外资有进有出，先是有欧系资金的汇出，随后又有美系汇入，令台币实质汇价随着波动。
他认为，昨日央行罕见在早市尾盘大举干预，令台币走势转弱，今日不能排除仍会有动作。
台币早盘实质交易区间落在33.250-33.329；上日在33.049-33.450。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.270/33.300，上日收在33.265。
交易员预测今日主要实质交易区间：33.200-33.400
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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