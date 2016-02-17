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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 10:36 BJT

日本股市：早盘震荡下跌，投资者仍对日圆上涨和油价下跌保持警惕

“市场的极度震荡似乎过度了，但这些问题均尚未解决。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato并称，下个焦点将是下周20国集团(G20)会议。

G20下周准备在上海召开会议，市场益发臆测全球最大的一些经济体，尤其是七国集团(G7)国家，可能提出协调政策应对全球市场动荡及经济增长放缓。

出口股表现不一，丰田汽车 跌2.6%，本田汽车 涨0.9%。

东证股价指数 跌0.3%至1,292.54点。JPX-日经400指数 跌0.4%至11,678.07点。(完)
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