日本股市：早盘震荡下跌，投资者仍对日圆上涨和油价下跌保持警惕

新兴汇市：多数新兴亚币小涨，摆脱网络病毒攻击及朝鲜威胁影响

路透5月15日 - 多数新兴亚币周一兑美元微幅上涨，摆脱了勒索病毒攻击全球逾150个国家两万多台电脑以及朝鲜(北韩)试射导弹的影响。 网路安全专家称病毒传播速度已经放慢，但这可能只是暂时的喘息，担心周一员工们开始上班时，病毒可能再度造成大破坏。 但由于鲜有迹象表明该事件周一在亚太地区造成广泛的影响，投资者似乎没有感到惊慌，至少目前如此。 朝鲜(北韩)表示，已于周日成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 韩元兑美元 涨0.3%。 “诚然，立即对抗的风险没有上升，但这却表明地缘政治风险依然存在，”瑞穗银行在报告中称。 新兴市场普遍上涨，因美国经济数据弱于预期，拖累美元走贬。 美国4月零售销售较前月增长0.4%，低于预期，且消费者物价数据也令人失望，令人对零售行业和整体经济的韧性感到担忧。 油价也提振了部分亚币人气。沙特和俄罗斯能源部长在联合声明中称，以