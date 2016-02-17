日本股市：早盘震荡下跌，投资者仍对日圆上涨和油价下跌保持警惕

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月15日
5月15日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:09时,1港元=0.88569 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.15 7.93 2.44 南玻 9.16 5.15 2.01 深康佳 4.39 2.78 1.78 ST中华 8.70 3.36 2.92 ST中冠
“市场的极度震荡似乎过度了，但这些问题均尚未解决。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato并称，下个焦点将是下周20国集团(G20)会议。
G20下周准备在上海召开会议，市场益发臆测全球最大的一些经济体，尤其是七国集团(G7)国家，可能提出协调政策应对全球市场动荡及经济增长放缓。
出口股表现不一，丰田汽车 跌2.6%，本田汽车 涨0.9%。
东证股价指数 跌0.3%至1,292.54点。JPX-日经400指数 跌0.4%至11,678.07点。(完)
5月15日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:09时,1港元=0.88569 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.15 7.93 2.44 南玻 9.16 5.15 2.01 深康佳 4.39 2.78 1.78 ST中华 8.70 3.36 2.92 ST中冠
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透5月15日 - 多数新兴亚币周一兑美元微幅上涨，摆脱了勒索病毒攻击全球逾150个国家两万多台电脑以及朝鲜(北韩)试射导弹的影响。 网路安全专家称病毒传播速度已经放慢，但这可能只是暂时的喘息，担心周一员工们开始上班时，病毒可能再度造成大破坏。 但由于鲜有迹象表明该事件周一在亚太地区造成广泛的影响，投资者似乎没有感到惊慌，至少目前如此。 朝鲜(北韩)表示，已于周日成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 韩元兑美元 涨0.3%。 “诚然，立即对抗的风险没有上升，但这却表明地缘政治风险依然存在，”瑞穗银行在报告中称。 新兴市场普遍上涨，因美国经济数据弱于预期，拖累美元走贬。 美国4月零售销售较前月增长0.4%，低于预期，且消费者物价数据也令人失望，令人对零售行业和整体经济的韧性感到担忧。 油价也提振了部分亚币人气。沙特和俄罗斯能源部长在联合声明中称，以