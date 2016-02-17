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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 10:51 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率盘初小跌，惟卖压显现令跌幅受限

路透台北2月17日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周三盘初小跌。交易商表示，农历年后银行业买超指标券颇为踊跃，不过随着殖利率走低，多单卖压出笼，殖利率跌幅有限。

他们指出，指标10年券殖利率在0.86%以下追价意愿相对保守；五年指标券104/13期 成交稀疏，但因冷券成交也在此间水位，五年指标券也稍有卖压。

〞国际经济变来变去，会怎么演变还很难说，〞一家小型票券商交易员表示。

一位大型证券商交易员表示，年后通货回笼，本预估债券附买回利率会下行，但目前为止变化不大。上日证券商的债券附买回利率大致持平上日，短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%。

他们认为，先前台债殖利率频创低位，若要再创低点要有利多接续才有可能。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.855-0.880%。

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