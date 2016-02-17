台湾债市：指标10年公债殖利率盘初小跌，惟卖压显现令跌幅受限

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周三盘初小跌。交易商表示，农历年后银行业买超指标券颇为踊跃，不过随着殖利率走低，多单卖压出笼，殖利率跌幅有限。
他们指出，指标10年券殖利率在0.86%以下追价意愿相对保守；五年指标券104/13期 成交稀疏，但因冷券成交也在此间水位，五年指标券也稍有卖压。
〞国际经济变来变去，会怎么演变还很难说，〞一家小型票券商交易员表示。
一位大型证券商交易员表示，年后通货回笼，本预估债券附买回利率会下行，但目前为止变化不大。上日证券商的债券附买回利率大致持平上日，短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%。
他们认为，先前台债殖利率频创低位，若要再创低点要有利多接续才有可能。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.855-0.880%。
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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