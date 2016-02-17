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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 10:35 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--2月17日

路透上海2月17日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 

     国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际与名义有效汇率指数均现续降走势，其中实际有效汇率指数跌0.41%至129.62，上月调整后为环比
跌0.57%；名义有效汇率指数跌0.82%至124.86，上月调整后为环比下跌1.1%。    
     
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**     
    
               2016年1月   15年12月  11月     10月    9月     8月      7月     6月       5月     4月     3月      2月       1月
 实际有效汇率  129.62      130.16    130.90   128.92  130.09  130.25   130.85  128.86  127.97   129.68  130.56   129.47    127.57
 名义有效汇率  124.86      125.89    127.29   125.55  126.18  126.30   127.39  125.87  124.75   125.84   126     123.53    123.04
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
    
          2016年1月   15年12   11月     10月     9月      8月      7月      6月        5月      4月      3月      2月      1月
                      月                                                                                                 
  美元    6.5527      6.4476   6.3666   6.3486   6.3691   6.3056   6.1167   6.1161   6.1143   6.1302   6.1507   6.1339   6.1272
  欧元    7.1245      7.0162   6.8439   7.1330   7.1624   7.0193   6.7459   6.8711   6.8394   6.6261   6.6871   6.9877   7.1357
 百日圆   5.5531      5.2981   5.1995   5.2887   5.3008   5.1213   4.9793   4.9580   5.0832   5.1429   5.1284   5.2033   5.1975
  港元    0.84231     0.83185  0.82144  0.81916  0.82180  0.81333  0.78908  0.78890  0.78869  0.79088  0.79280  0.79102  0.79028
  英镑    9.4560      9.6685   9.6864   9.7586   9.7766   9.8350   9.5433   9.5319   9.4805   9.1778   9.2478   9.4113   9.3007
  澳元    4.6017      4.6737   4.5513   4.5957   4.4995   4.6010   4.5517   4.7267   4.8397   4.7464   4.7709   4.7922   4.9623
 新西兰   4.2892      4.3494   4.1832   4.2788   4.0319   4.1299   4.0811   4.2935   4.5305   4.6568   4.6100   4.5660   4.6951
   元                                                                                                                    
 新加坡   4.5791      4.5814   4.5061   4.5539   4.5024   4.5158   4.5123   4.5610   4.5996   4.5552   4.4863   4.5555   4.5959
   元                                                                                                                    
 瑞士法   6.5212      6.4677   6.2916   --       --       --       --       --       --       --       --       --       --
 郎                                                                                                                      
  加元    4.6092      4.7090   4.8010   4.8630   4.8012   4.7968   4.7683   4.9464   5.0249   4.9616   4.8799   4.9002   5.0677
 林吉特   0.66087     0.66212  0.67438  0.66120  0.67181  0.63635  0.61291  0.60190  0.57887  0.58404  0.58572  0.57321  0.58056
  卢布    11.7333     10.8303  10.1800  9.8492   10.4653  10.3457  9.2518   8.7943   8.1674   8.5588   9.7030   10.4967  10.3771
    
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
         2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
         3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义
有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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