中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元固息债，含一至10年五个期限

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)招标发行至多240亿元人民币五期债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。
其中，一年及七年期品种为该行2016年第一期和第四期第三次增发，三、五、10年分别为今年第二、三、五期固息债的第四次增发；1-10年期债票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一、二、三、四、五期增发债
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招标规模上限 1年：60亿元；3/5年：50亿元；7/10年：40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00
7/10年：2月22日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 2月24日
起息日 1月6日
发行期 2/23-2/24
上市日 2月26日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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