《汇市简讯》澳元/美元走升，受亚洲市场小幅上扬推动

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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0244GMT
* 亚洲股市多数温和上扬，日股仅小幅下跌
* 美国原油期货上涨逾1%，标普股指期货上扬0.21%
* 人民币中间价公布后的避险情绪消退，汇率持稳
* 澳元/美元走升，站上0.7110，之前低见0.7088(完)
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全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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