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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走升，受亚洲市场小幅上扬推动

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* 亚洲股市多数温和上扬，日股仅小幅下跌

* 美国原油期货上涨逾1%，标普股指期货上扬0.21%

* 人民币中间价公布后的避险情绪消退，汇率持稳

* 澳元/美元走升，站上0.7110，之前低见0.7088(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)

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