韩国金融：1月银行外汇存款降至近两年低位，人民币存款续降

路透首尔2月17日 - 韩国央行周三公布的月度数据显示，韩国1月银行外汇存款连续第三个月下降，至近两年最低水平，因企业支取美元用于贸易结算。

韩国央行发布公告称，截至1月底，银行外汇存款总额减少29.3亿美元至556亿美元，为2014年3月底以来最低水平。

此番下降主要归因于美元存款下降，因企业支取美元用于进出口结算。

当月美元存款减少30.9亿美元至441.6亿美元，为四个月低位。

数据还显示，人民币存款延续始于去年5月的下降势头，截至1月底规模降至44亿美元，韩国央行称，这是因为投资者没有什么理由增加人民币投资。

1月份人民币存款减少了2.8亿美元，总额降至2013年11月底以来最低水平。