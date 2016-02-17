韩国金融：1月银行外汇存款降至近两年低位，人民币存款续降

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透首尔2月17日 - 韩国央行周三公布的月度数据显示，韩国1月银行外汇存款连续第三个月下降，至近两年最低水平，因企业支取美元用于贸易结算。
韩国央行发布公告称，截至1月底，银行外汇存款总额减少29.3亿美元至556亿美元，为2014年3月底以来最低水平。
此番下降主要归因于美元存款下降，因企业支取美元用于进出口结算。
当月美元存款减少30.9亿美元至441.6亿美元，为四个月低位。
数据还显示，人民币存款延续始于去年5月的下降势头，截至1月底规模降至44亿美元，韩国央行称，这是因为投资者没有什么理由增加人民币投资。
1月份人民币存款减少了2.8亿美元，总额降至2013年11月底以来最低水平。
截至1月底，美元存款占到韩国全部外币存款的79.4%，人民币存款占比为7.9%，略高于日圆存款和欧元存款，两者占比分别为5.8%和4.7%。(完)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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