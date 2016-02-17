澳新汇市：澳元与新西兰元处于守势，关注美联储会议记录

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
澳元走势仍可能易受市场人气牵动。市场等待从美联储会议记录中，观察决策者对升息前景的最新看法。
新西兰元兑美元 表现平静，报在0.6566美元，隔夜下滑0.01，因调查显示新西兰通胀预期明显下滑。
OM Financial私人客户经理Stuart Ive说，该项调查可能考验新西兰央行是否再度降息的意愿。
乳品标售价格疲软，也增加新西兰元下行压力，但乳价跌幅小于预期。Ive说新西兰元目前的支撑位在约0.6470美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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