澳新汇市：澳元与新西兰元处于守势，关注美联储会议记录

澳元走势仍可能易受市场人气牵动。市场等待从美联储会议记录中，观察决策者对升息前景的最新看法。

新西兰元兑美元 表现平静，报在0.6566美元，隔夜下滑0.01，因调查显示新西兰通胀预期明显下滑。

OM Financial私人客户经理Stuart Ive说，该项调查可能考验新西兰央行是否再度降息的意愿。

乳品标售价格疲软，也增加新西兰元下行压力，但乳价跌幅小于预期。Ive说新西兰元目前的支撑位在约0.6470美元。(完)

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