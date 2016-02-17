台湾股市：盘中小涨，经济前景黯淡令涨势受限

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 台湾股市周三盘中在试探性买盘带动下上扬，指标股指徘徊在关键技术水准附近，延续上两日的涨势。
0252GMT，加权股价指数 上涨0.3%至8,235.58点，上日收高1.8%。
交易商表示，8,250点是半年度技术水准，指标股指今日稍早曾触及该点位。
电子类指数 上扬0.5%，金融保险类指数 则下跌0.5%。
不过，大盘涨势可能是暂时的，因为市场预期周三收盘后政府公布的2016年经济成长预估料显示，前方道路并不平坦。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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