版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 11:26 BJT

台湾股市：盘中小涨，经济前景黯淡令涨势受限

路透台北2月17日 - 台湾股市周三盘中在试探性买盘带动下上扬，指标股指徘徊在关键技术水准附近，延续上两日的涨势。

0252GMT，加权股价指数 上涨0.3%至8,235.58点，上日收高1.8%。

交易商表示，8,250点是半年度技术水准，指标股指今日稍早曾触及该点位。

电子类指数 上扬0.5%，金融保险类指数 则下跌0.5%。

不过，大盘涨势可能是暂时的，因为市场预期周三收盘后政府公布的2016年经济成长预估料显示，前方道路并不平坦。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐