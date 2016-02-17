中国汇市：人民币早盘续跌逾百点子，国际美元走向成主要风向标

* 人民币早盘续跌逾百点子

* 中间价跟随国际美元调整

* 客盘购汇需求仍偏多，成交明显放量

* 国际美元走向成主要风向标

路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌逾百点子，盘中一度下探6.53元关口支撑，持平于周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，在整个经济基本面仍不稳的情况下，监管层不会主动升值或者贬值，短期内国际美元走向将成主要风向标。

他们并指出，日内市场交投较为活跃，成交量明显放大，客盘购汇需求仍偏多，短期仍需大行在结汇方向提供流动性，自发稳定的条件暂不具备；若接下来美元维持相对偏弱的震荡走势，人民币汇率弹性上升应有利于贬值预期进一步出清。

“政策层面希望稳定，现在不大可能主动触发大幅贬值，但大幅升值可能性也不大，隔夜美元会成为短期影响的最重要因素。”一中资行交易员称。

北京时间11:26，人民币兑美元 即期报6.5255元，上日收报6.5183元。今日人民币兑美元中间价 报6.5237元，上日中间价为6.513元。人民币兑美元即期成交额 为95.88亿美元，上日半日为58亿美元。

中国商务部发言人表示，中国有能力保持人民币在合理均衡水平上稳定；不存在人民币持续贬值的基础，因此也就不存在资金大量外逃的现象。

国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际与名义有效汇率指数均现续降走势，其中实际有效汇率指数跌0.41%至129.62，上月调整后为环比跌0.57%；名义有效汇率指数跌0.82%至124.86，上月调整后为环比下跌1.1%。

瑞银集团最新观点指出，人民币不会如部分悲观投资者预期那样大幅贬值。今年央行料会在实际上收紧资本管制，同时允许汇率出现阶段性贬值、但大部分时间趋于稳定。维持全年外汇储备不会跌破2.8万亿美元、年底美元对人民币6.8元预测不变。

全球汇市方面，日圆兑美元周三扳回部分跌幅，因油价近来的反弹趋势结束，且对避险货币日圆的需求重燃。澳元和新西兰元处于守势，此前油价的剧烈震荡打击了大宗商品货币，在美联储公布会议记录之前，投资者表现谨慎。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7715元, 上日尾盘为6.7595元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5289元, 上一交易日尾盘报6.5175元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5260；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。