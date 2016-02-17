中国汇市：人民币早盘续跌逾百点子，国际美元走向成主要风向标

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 人民币早盘续跌逾百点子
* 中间价跟随国际美元调整
* 客盘购汇需求仍偏多，成交明显放量
* 国际美元走向成主要风向标
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌逾百点子，盘中一度下探6.53元关口支撑，持平于周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，在整个经济基本面仍不稳的情况下，监管层不会主动升值或者贬值，短期内国际美元走向将成主要风向标。
他们并指出，日内市场交投较为活跃，成交量明显放大，客盘购汇需求仍偏多，短期仍需大行在结汇方向提供流动性，自发稳定的条件暂不具备；若接下来美元维持相对偏弱的震荡走势，人民币汇率弹性上升应有利于贬值预期进一步出清。
“政策层面希望稳定，现在不大可能主动触发大幅贬值，但大幅升值可能性也不大，隔夜美元会成为短期影响的最重要因素。”一中资行交易员称。
北京时间11:26，人民币兑美元 即期报6.5255元，上日收报6.5183元。今日人民币兑美元中间价 报6.5237元，上日中间价为6.513元。人民币兑美元即期成交额 为95.88亿美元，上日半日为58亿美元。
中国商务部发言人表示，中国有能力保持人民币在合理均衡水平上稳定；不存在人民币持续贬值的基础，因此也就不存在资金大量外逃的现象。
国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际与名义有效汇率指数均现续降走势，其中实际有效汇率指数跌0.41%至129.62，上月调整后为环比跌0.57%；名义有效汇率指数跌0.82%至124.86，上月调整后为环比下跌1.1%。
瑞银集团最新观点指出，人民币不会如部分悲观投资者预期那样大幅贬值。今年央行料会在实际上收紧资本管制，同时允许汇率出现阶段性贬值、但大部分时间趋于稳定。维持全年外汇储备不会跌破2.8万亿美元、年底美元对人民币6.8元预测不变。
全球汇市方面，日圆兑美元周三扳回部分跌幅，因油价近来的反弹趋势结束，且对避险货币日圆的需求重燃。澳元和新西兰元处于守势，此前油价的剧烈震荡打击了大宗商品货币，在美联储公布会议记录之前，投资者表现谨慎。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7715元, 上日尾盘为6.7595元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5289元, 上一交易日尾盘报6.5175元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5260；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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