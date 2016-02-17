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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 12:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.71，因股市下滑

0400GMT
        
    * 上一小时股市出现下跌，日经指数跌1.4%，美元兑日圆跌破113.80
  
    * 澳洲股市下滑0.5%， MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4% 
    * 澳元/美元跌破0.71美元，美元兑日圆外主要货币均上涨 (完)
          
      
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 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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