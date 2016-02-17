中国货币市场：宽松不改回购利率多续跌，公开市场小幅回笼影响有限

路透上海2月17日 - 中国银行间市场周三主要回购利率多小幅回落。交易员称，央行逆回购延续地量平稳操作，公开市场单日继续小幅净回笼，但丝毫无碍资金面宽松格局；此外，尽管春节后本周逆回购到期量偏大，但在现金回流等因素影响下，流动性暂平稳无恙。

“偏宽松吧， 隔夜减点出的也蛮凶的，很多差不多都要减10个点了。”上海一银行交易员称，毕竟节后有现金陆续回流，不过逆回购明天到期量比较集中，看看央行是什么个操作态度吧，从今天的情况来看，资金面应该问题不大。

她并表示，目前看央行也不希望资金利率继续下行，以免制造泡沫，放大杠杆；所以公开市场也在延续回笼的节奏，预计央行还是维稳目的为主。

央行公开市场今日将进行100亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，今日单日净回笼300亿元。据路透统计，仅逆回购一项，本周共有5,950亿元到期，意味着等量资金将被动回收，其中今日到期量为400亿元；此外，本周亦有1,100亿元的MLF（中期借贷便利）到期。

华北一券商交易员表示，早上几十个亿的资金缺口，瞬间秒平，感觉市场上资金特别充裕，但是因为现在开盘价定的很稳，资金利率相对下行幅度有限。

对于未来预期，她并称，虽然1月金融数据走高，但是经济基本面仍需要宽松支撑，而且目前人民币汇率还算稳定，很多机构认为三、四月份仍是降准的时间窗口。

中国新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。分析人士指出，伴随着1月融资高增长势头，当月M2和M1增速亦持续上升，亮丽的金融数据可能令短期内货币政策进一步放松的必要性下降，不过在经济未彻底摆脱弱势前，政策依旧难言转向。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9397 1.9536 -1.39

七天 2.2908 2.3069 -1.61

14天 2.5065 2.4750 +3.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0050 1.8500 +15.50

七天 2.1350 1.9800 +15.50

14天 2.2050 2.0000 +20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9600 1.9660 -0.60

七天 2.3700 2.4200 -5.00

14天 2.5400 2.5600 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9680 1.9740 -0.60

七天 2.2970 2.2970 +0.00

三个月 3.0140 3.0290 -1.50