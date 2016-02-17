台湾股市：收平盘附近，后续关注外资操作和国际股市走向

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 台湾股市周三收平盘附近。分析师指出，今日随区域股市回档整理，短线外资预料偏多操作台股，后续盘势须密切观察国际股市走向。
台湾加权股价指数 微收涨0.03%,至8,214.25点；今日成交初值 为840.66亿台币，上交易日修正后为922.74亿。
台新投顾协理黄文清说，〞这里的高点与12月底下跌的起跌点相似，要过高点需要一点时间。〞
12月31日台股收在8,338.06点，1月开盘后台股即随着国际股市大跌，最低至1月中旬的7,627.89点。
分析师并认为，虽然上日公布的出口已连续12月衰退，不过台湾基本面不佳已也大致反应在股市不振中。未来股市若要扬升仍要有强硬的基本面支撑，其中油价走势仍是观察的重点。
台湾财政部周二公布，1月出口金额较上年同期减13%，为连续第12个月衰退，但大致符合市场预估减13.55%。分析师认为，台湾央行料在利率和汇率采双降策略，以刺激景气。
分析师并预估，明天台股指数区间在8,150-8,250点。今日是2月台指期最后交易日，上日外资单日加码期指多单约三千口，预料外资仍是偏多操作台股。
本地时间14:11，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.51%。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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