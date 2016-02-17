台湾股市：收平盘附近，后续关注外资操作和国际股市走向

路透台北2月17日 - 台湾股市周三收平盘附近。分析师指出，今日随区域股市回档整理，短线外资预料偏多操作台股，后续盘势须密切观察国际股市走向。

台湾加权股价指数 微收涨0.03%,至8,214.25点；今日成交初值 为840.66亿台币，上交易日修正后为922.74亿。

台新投顾协理黄文清说，〞这里的高点与12月底下跌的起跌点相似，要过高点需要一点时间。〞

12月31日台股收在8,338.06点，1月开盘后台股即随着国际股市大跌，最低至1月中旬的7,627.89点。

分析师并认为，虽然上日公布的出口已连续12月衰退，不过台湾基本面不佳已也大致反应在股市不振中。未来股市若要扬升仍要有强硬的基本面支撑，其中油价走势仍是观察的重点。

台湾财政部周二公布，1月出口金额较上年同期减13%，为连续第12个月衰退，但大致符合市场预估减13.55%。分析师认为，台湾央行料在利率和汇率采双降策略，以刺激景气。

分析师并预估，明天台股指数区间在8,150-8,250点。今日是2月台指期最后交易日，上日外资单日加码期指多单约三千口，预料外资仍是偏多操作台股。