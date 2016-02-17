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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 12:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度下滑，因日股转跌

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* 美元/日圆跌至盘中低点113.72，因日股进一步下跌

* 日经反弹一度将美元/日圆推升至114.13

* 114.00下方一度有日本买家进场，但之后买兴消退，关注股市走势

* 支撑位在113.50-60，之后是隔夜低点113.59

* 阻力位在114.25(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)

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