台湾债市：指标公债殖利率收盘涨跌不一，短券逢卖压但10年券受青睐

* 指标五年和10年公债收盘不同调，短券有卖盘调节

* 10年券较受银行买盘青睐

* 10年券发行前殖利率明日看0.860-0.880%

路透台北2月17日 - 台湾指标公债殖利率周三收盘涨跌互见，10年105/4期 发行前交易殖利率收跌，但五年104/13期 上涨。交易员表示，短券殖利率日前跌得太快，投资买盘退却；但银行业仍相对青睐10年券，买盘进驻下今日殖利率仍收跌。

他们指出，近期国际局势不稳，避险气氛未退，基本面也不见明显好转，是公债多头最大的庇护，10年公债仍受青睐；但五年券104/13期殖利率跌多后，在冷券殖利率未同步走低下，反遭卖压，今日殖利率明显收高，惟成交不多。

〞短券有人卖了，五年券(殖利率)被迫往上移动，〞一位证券商交易员说。

也有交易员认为，目前五年券殖利率在0.5%附近，公债附买回利率约0.35%，两者利差压到不足20基点比较罕见。在银行追求利差的投资行情下，若是养券利差如此微薄，买债券根本没有诱因，银行的投资盘对短券胃口将不会太好。

至于10年公债105/4期，交易员指出，各种迹象显示，市场认为台湾央行3月会降息半码(0.125个百分点)，甚至6月也可能会降，因10年公殖利率已跌至很低的水位。

〞连第二季降息预期都反应进去了，现在还不弹，但以后如果基本面上来就难说，〞一位大型银行交易员表示，年中新政府上台各方预期应对施政会有所做为，扩张的财政政策可以预期，不排除经济表现会较预期佳。

台湾央行自去年9月开始首次降息半码，12月接着第二度降息，目前重贴现率在1.625%。

交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.860-0.880%，五年公债104/13期殖利率区间在0.500-0.520%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +5.50 0.5150% 0.5150-0.5201% 1.5 10 105/4 -1.07 0.8617% 0.8560-0.8740% 159.0

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5 104/13 0.5150%

3 104/1 没有成交