中国债市动态：现券情绪不佳长债收益率续上行，新发国债定位低于预期

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海2月17日 - 基于中国经济可能好转，以及宽松政策延期的判断，银行间债市周三长债收益率继续小幅上行。相对来说，上午招标的一年和五年期国债表现略好，定位均低于预测均值，投标倍数亦尚可。
交易员称，持续宽松的资金面支撑现券短端，但经济基本面趋势不利长债，加上地方债等供给压力，短期内可能会继续承压。
财政部上午招标的一年期固息国债中标利率为2.22%，五年期续发固息国债加权中标收益率2.6246%，均低于市场预测均值，投标倍数分别为2.33倍和2.97倍。
上海一券商交易员表示，以长债为主的收益率早盘续涨，“对长端基本面(好转)的担忧吧。(地方债)供给这个东西也是一个悬着的大利空。”
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1600%/3.1405%，上日尾盘多集中在3.15%/3.13%附近。
在中国央行周二公布偏高的新增信贷和社融数据后，分析人士指出，亮丽的金融数据可能令短期内货币政策进一步放松的必要性下降，不过在经济未彻底摆脱弱势前，政策依旧难言转向。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.790人民币币，较上日结算价微跌0.02%；新转换的10年期国债主力合约T1606 收报99.75元，较上日结算价跌0.07%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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