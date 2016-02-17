中国债市动态：现券情绪不佳长债收益率续上行，新发国债定位低于预期

路透上海2月17日 - 基于中国经济可能好转，以及宽松政策延期的判断，银行间债市周三长债收益率继续小幅上行。相对来说，上午招标的一年和五年期国债表现略好，定位均低于预测均值，投标倍数亦尚可。

交易员称，持续宽松的资金面支撑现券短端，但经济基本面趋势不利长债，加上地方债等供给压力，短期内可能会继续承压。

财政部上午招标的一年期固息国债中标利率为2.22%，五年期续发固息国债加权中标收益率2.6246%，均低于市场预测均值，投标倍数分别为2.33倍和2.97倍。

上海一券商交易员表示，以长债为主的收益率早盘续涨，“对长端基本面(好转)的担忧吧。(地方债)供给这个东西也是一个悬着的大利空。”

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1600%/3.1405%，上日尾盘多集中在3.15%/3.13%附近。

在中国央行周二公布偏高的新增信贷和社融数据后，分析人士指出，亮丽的金融数据可能令短期内货币政策进一步放松的必要性下降，不过在经济未彻底摆脱弱势前，政策依旧难言转向。