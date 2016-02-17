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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 12:53 BJT

日本股市：日经指数延续跌势，日圆疲软跌势告歇

“(过去两日)涨势本身异乎寻常，但成交较为淡静，而且日圆未能继续过去几日的稳步贬值，是日经指数走势紧张情绪的反映，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall称。

“过去两周市场走势非常动荡。尽管我们已经脱离上周所及底部，但投资者神经依然紧绷。”

东证股价指数 跌1.9%至1,272.69点；JPX-日经400指数 跌1.9%至11,494.40点。(完)

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