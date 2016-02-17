路透基点：中国海外集团筹办80亿港元五年期俱乐部贷款

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海外集团正筹办80亿港元(10亿美元)五年期俱乐部贷款。
中银香港负责协调该交易。贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码140个基点。
一位消息人士说，这笔定期贷款将在2月结案。贷款可能获得超额认贷。
贷款将用于运营资本。
中国海外集团1979年6月在香港成立，隶属于中国建筑工程总公司，业务领域以建筑、地产和基建投资为主体。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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