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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 13:14 BJT

路透基点：中国海外集团筹办80亿港元五年期俱乐部贷款

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海外集团正筹办80亿港元(10亿美元)五年期俱乐部贷款。

中银香港负责协调该交易。贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码140个基点。

一位消息人士说，这笔定期贷款将在2月结案。贷款可能获得超额认贷。

贷款将用于运营资本。

中国海外集团1979年6月在香港成立，隶属于中国建筑工程总公司，业务领域以建筑、地产和基建投资为主体。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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