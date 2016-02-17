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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 13:07 BJT

日本债市：收益率曲线变平，受日本央行购债活动影响

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.145% +1.5 -0.160%

五年期公债 -0.125% +2.0 -0.145%

10年期公债 0.055% +1.5 0.040%

20年期公债 0.745% +0.0 0.745%

30年期公债 1.040% -3.0 1.070%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.12 -0.27 151.39

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红；审校 张涛/张若琪)

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