国际油市：原油期货反弹，投资者乐观寄望产油国终将达成协议

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意将产量冻结在1月水平，但协议还要看其他产油国是否愿意加入，两国也没有就减产达成一致。
消息人士称，伊拉克、卡塔尔和委内瑞拉表示如果达成协议的话，他们将把产量冻结在1月水平上；此外，可能会对伊朗提供特别的条件，促使其冻结产量。
冻结产量的消息一开始促使油价周二大涨，但随后涨幅被抹去，因为市场意识到产油国不会立即减产以应对供应过剩。
“这是典型的‘根据传闻买入，参照实际消息卖出’，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。
“市场现在意识到，这不是一个坏消息，但也不是所期待的好消息，”他说，并称投资者希望的是减产。
投资者亦关注周三稍晚将公布的美国原油库存数据，以寻找进一步指引。(完)
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(编译 张若琪/王兴亚；审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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