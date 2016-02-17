国际油市：原油期货反弹，投资者乐观寄望产油国终将达成协议

石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意将产量冻结在1月水平，但协议还要看其他产油国是否愿意加入，两国也没有就减产达成一致。

消息人士称，伊拉克、卡塔尔和委内瑞拉表示如果达成协议的话，他们将把产量冻结在1月水平上；此外，可能会对伊朗提供特别的条件，促使其冻结产量。

冻结产量的消息一开始促使油价周二大涨，但随后涨幅被抹去，因为市场意识到产油国不会立即减产以应对供应过剩。

“这是典型的‘根据传闻买入，参照实际消息卖出’，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。

“市场现在意识到，这不是一个坏消息，但也不是所期待的好消息，”他说，并称投资者希望的是减产。

投资者亦关注周三稍晚将公布的美国原油库存数据，以寻找进一步指引。(完)

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