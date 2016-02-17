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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 13:50 BJT

《全球汇市》日圆兑美元小涨，因风险偏好恶化

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1163 1.1141 +0.20 +2.79 1.0860

美元/日圆 113.76 114.06 -0.26 -5.44 120.30

欧元/日圆 126.99 127.08 -0.07 -2.67 130.47

美元/瑞郎 0.9864 0.9880 -0.16 -1.54 1.0018

英镑/美元 1.4296 1.4303 -0.05 -3.00 1.4738

美元/加元 1.3876 1.3859 +0.12 +0.27 1.3839

美元/离岸人民币 6.5267 6.5175 +0.14 -0.63 6.5680

澳元/美元 0.7089 0.7108 -0.27 -2.56 0.7275

新西兰元/美元 0.6575 0.6573 +0.03 -3.66 0.6825

澳元/日圆 80.670 81.070 -0.49 -7.93 87.620

新西兰元/日圆 74.800 75.030 -0.31 -8.76 81.980

英镑/日圆 162.63 163.16 -0.32 -8.23 177.22

澳元/新西兰元 1.0782 1.0801 -0.18 +1.11 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王兴亚/张若琪/李春喜/张涛)

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