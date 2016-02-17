《全球汇市》日圆兑美元小涨，因风险偏好恶化

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1163 1.1141 +0.20 +2.79 1.0860
美元/日圆 113.76 114.06 -0.26 -5.44 120.30
欧元/日圆 126.99 127.08 -0.07 -2.67 130.47
美元/瑞郎 0.9864 0.9880 -0.16 -1.54 1.0018
英镑/美元 1.4296 1.4303 -0.05 -3.00 1.4738
美元/加元 1.3876 1.3859 +0.12 +0.27 1.3839
美元/离岸人民币 6.5267 6.5175 +0.14 -0.63 6.5680
澳元/美元 0.7089 0.7108 -0.27 -2.56 0.7275
新西兰元/美元 0.6575 0.6573 +0.03 -3.66 0.6825
澳元/日圆 80.670 81.070 -0.49 -7.93 87.620
新西兰元/日圆 74.800 75.030 -0.31 -8.76 81.980
英镑/日圆 162.63 163.16 -0.32 -8.23 177.22
澳元/新西兰元 1.0782 1.0801 -0.18 +1.11 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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