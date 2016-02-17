《汇市简讯》伦敦盘初：亚洲时段风险交易转差

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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0530GMT
* 美元/日圆跌0.36%，欧元/美元涨0.22%，澳元/美元跌0.25%，新西兰元/美元跌0.12%
* 美元/人民币涨0.12%，美元/离岸人民币涨0.16%，美元/印度卢比涨0.37%，美元/韩元涨0.72%
* E-迷你标普指数期货跌0.23%，日股日经指数跌2.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报1.7482%，美国原油期货涨0.48%
* 美国波士顿联储总裁罗森格伦称考虑再度升息时应“不慌不忙”
* 欧洲央行管委诺沃特尼称，市场动荡主要由新兴市场驱动
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。