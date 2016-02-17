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市场报道 | 2016年 2月 17日 星期三 13:52 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：亚洲时段风险交易转差

0530GMT

* 美元/日圆跌0.36%，欧元/美元涨0.22%，澳元/美元跌0.25%，新西兰元/美元跌0.12%

* 美元/人民币涨0.12%，美元/离岸人民币涨0.16%，美元/印度卢比涨0.37%，美元/韩元涨0.72%

* E-迷你标普指数期货跌0.23%，日股日经指数跌2.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报1.7482%，美国原油期货涨0.48%

* 美国波士顿联储总裁罗森格伦称考虑再度升息时应“不慌不忙”

* 欧洲央行管委诺沃特尼称，市场动荡主要由新兴市场驱动

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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