《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：不会出现失业潮，菜价上涨对全年CPI影响不大--发改委

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周三表示，从目前国内经济运行的状态看，不会出现新一轮“失业潮”；而蔬菜价格近期上涨应对1、2月份CPI产生重要支撑作用，但对全年CPI影响应该不大。此外中国有能力保持人民币汇率基本稳定

--中国经济：不存在人民币持续贬值基础，没有资金加剧外逃现象--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳周三在新闻发布会上称，国内吸引外资依然是正增长，国际收支仍然稳健，经济和国内市场基本面良好，不存在人民币持续贬值的基础，因此也就没有所谓的资金加剧外逃现象。

--中国贸易：尽快遏制进出口快速下滑，防止由减速变为持续失速--副总理

中国国务院副总理汪洋日前表示，中国进出口下行压力很大，应尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。

--《分析师观点》台湾今年全年GDP下修至1.47%，央行第一季料续降息因应

台湾主计总处周三公布，2016年的经济成长率预估下修至1.47%(原估为成长2.32%)、通膨率亦修正至0.69%(原估为成长0.84%)。

【金融】

--中国经济：合理运用政府投资基金，聚焦支持重点产业--财政部

中国财政部周三称，合理运用政府投资基金支持重点产业，限定于具有一定竞争性、存在市场失灵、外溢性明显的关键领域和薄弱环节；主要支持外部性强、基础性、带动性、战略性特征明显的产业领域及中小企业创业成长。

--基金观点：中港股市料继续波动，期望两会提供更明确政策方向--霸菱

霸菱资产管理周三称，预期中国和香港股市继续波动，期望两会期间中国将有更明确的政策方向，利好市场气氛。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行100亿元七天期逆回购，单日净回笼300亿

业内人士周三透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，今日单日净回笼300亿元。

--《中国新债预测》国开行10及20年债定位略偏高，长债预期谨慎或限制需求

中国国家开发银行周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，继1月亮丽金融数据之后，现券中长债走势进一步承压，机构对未来长端预期愈发谨慎，料明日两期新债结果接近或稍高于二级。

--中国货币市场：宽松不改回购利率多续跌，公开市场小幅回笼影响有限

中国银行间市场周三主要回购利率多小幅回落。交易员称，央行逆回购延续地量平稳操作，公开市场单日继续小幅净回笼，但丝毫无碍资金面宽松格局；此外，尽管春节后本周逆回购到期量偏大，但在现金回流等因素影响下，流动性暂平稳无恙。

--中国债市动态：现券情绪不佳长债收益率续上行，新发国债定位低于预期

基于中国经济可能好转，以及宽松政策延期的判断，银行间债市周三长债收益率继续小幅上行。相对来说，上午招标的一年和五年期国债表现略好，定位均低于预测均值，投标倍数亦尚可。

--新债招标：中国一年和五年国债中标定位均低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标的一年期固息国债中标利率为2.22%，同时招标的五年期续发固息国债加权中标收益率2.6246%，均低于市场预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币收跌逾百点，市场跟进盯一篮子货币的政策意图

人民币兑美元即期周三续收跌逾百点，盘中一度下探6.53元关口，持平于周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，人民币紧盯一篮子货币的政策已经明确，短期料在较大区间双向波动。

--人民币衍生品：央行卖压下掉期曲线持续下行，期权波动率略下但趋势看涨

中国境内美元/人民币掉期曲线周三下行，期权波动率长端波动略下。交易员称，由于即期市场干预需要美元，央行在远掉市场卖压较大致掉期曲线下行，且可能继续下行。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升逾1%连两日反弹，但短期难有趋势性行情

中国股市沪综指周三放量收升逾1%，连两日反弹。分析师指出，前期利空因素减弱或暂退，个股整体较为活跃；目前市场仍属超跌反弹，短期难有趋势性行情。后市反弹高度将取决于“两会”期间的政策因素、资金情况和市场情绪。

--中国新股：证监会新核准九家企业IPO申请，一家为直接定价发行

中国证监会官方微博周二稍晚刊登通知称，今日核准了九家企业的首次公开发行（IPO）申请；其中，包括上交所四家、深交所中小板共两家、创业板三家。其中，成都新易盛通信技术股份有限公司直接定价发行。

--中国个股：国泰君安因新三板异常报价被限制新增做市业务三个月

中国大型券商--国泰君安周三公告称，针对去年底该公司在“新三板”市场的异常报价行为，中国证监会上海监管局作出三大处罚措施，包括限制公司新增做市业务三个月，责令其定期开展内部合规检查，并对场外市场部做市部门负责人王仕宏进行处分。

--香港个股：复星国际终止收购以色列保险商Phoenix交易，因条件未达成

中国民营投资集团--复星国际周三称，已终止对以色列保险公司Phoenix Holdings价值近5亿美元之收购交易，因若干先决条件尚未达成；这是不足两个月复星第二度撤回海外并购。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)