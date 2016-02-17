版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 14:21 BJT

印尼经济：财政部称2015年预算赤字与GDP之比下修至2.53%

路透雅加达2月17日 - 印尼财政部周三向议会表示，估计2015年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为2.53%，低于3%的法定上限。

今年1月财政部称，估计2015年预算赤字与GDP之比将高达2.8%。当月稍晚将该比例下调至2.57%。

印尼的初始计划是2015年预算赤字与GDP之比为1.9%，但财政收入规模未能满足政府的目标。

2015年财政报告将交由最高审计委员会审核。预计2016年中期前后完成审核过程。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐