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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 14:25 BJT

新兴汇市：油价反弹疑虑及人民币走软冲击亚币，韩元创五年半低位

印尼卢比下跌，该国政府公债价格 多数走低。

印尼央行周四料今年第二次下调指标利率，试图提振低迷的经济增长。

当地进口商因支付之用买进美元，也使卢比进一步承压。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 113.73 114.10 +0.33 +5.78 120.30

坡元 1.4062 1.4056 -0.04 +0.80 1.4175

台币 33.285 33.453 +0.50 -0.66 33.066

韩元 1225.85 1216.60 -0.75 -4.15 1174.95

泰铢 35.62 35.61 -0.03 +1.12 36.02

菲律宾披索 47.65 47.57 -0.17 -1.57 46.90

印尼卢比 13495.00 13395.00 -0.74 +2.15 13785.00

印度卢比 68.61 68.37 -0.34 -3.58 66.15

马币 4.2050 4.1525 -1.25 +2.02 4.2900

人民币 6.5255 6.5183 -0.11 -0.51 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/陈宗琦/张若琪 审校 高琦/郑茵/李春喜)

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