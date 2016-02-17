新兴汇市：油价反弹疑虑及人民币走软冲击亚币，韩元创五年半低位

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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印尼卢比下跌，该国政府公债价格 多数走低。
印尼央行周四料今年第二次下调指标利率，试图提振低迷的经济增长。
当地进口商因支付之用买进美元，也使卢比进一步承压。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 113.73 114.10 +0.33 +5.78 120.30
坡元 1.4062 1.4056 -0.04 +0.80 1.4175
台币 33.285 33.453 +0.50 -0.66 33.066
韩元 1225.85 1216.60 -0.75 -4.15 1174.95
泰铢 35.62 35.61 -0.03 +1.12 36.02
菲律宾披索 47.65 47.57 -0.17 -1.57 46.90
印尼卢比 13495.00 13395.00 -0.74 +2.15 13785.00
印度卢比 68.61 68.37 -0.34 -3.58 66.15
马币 4.2050 4.1525 -1.25 +2.02 4.2900
人民币 6.5255 6.5183 -0.11 -0.51 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/陈宗琦/张若琪 审校 高琦/郑茵/李春喜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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