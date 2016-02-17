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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 14:36 BJT

日本股市：日经指数下跌1.4%，因日圆转强且油价走势波动

“涨幅本身很可观，但交投非常清淡，而且日圆没有延续过去几天那种稳步走软的态势，这也体现在了日股的紧张情绪之中，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall说。

“这两周市场波动非常大，而尽管已经脱离了上周极度低迷的市况，但情绪还是很紧张。”

上周日圆兑美元触及16个月高位。

东证股价指数 下滑1.1%，收报1,282.40点，33个板块除两个外，其余均下跌。

JPX-日经400指数 下挫1.2%至11,586.63点。(完)

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