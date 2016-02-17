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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，日经指数收盘高于日低

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* 美元/日圆持稳，此前一度跌至113.58

* 日经指数收报15,836点，跌218点或1.36%，但高于日低15,632

* 汇价目前在114.00遇阻，从114.40开始挂有卖单

* 从113.50-60支撑位开始或再现日本投资者买盘，下方设有停止单

* 小时图一目均衡云区113.32-114.41，100小时移动均线切入位在113.44，转换线为113.99，基准线在114.19(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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