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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 17:30 BJT

台湾汇市：台币第二日小幅收贬，因韩元与人民币续弱

* 第二日收小贬，韩元与人民币续弱
    * 台湾下修2016年经济成长率，台币料续贬
    * 外资汇入力道减少，观察后续动向

    路透台北2月17日 - 台币兑美元 周三第二日以小贬作收。交易员表示，因韩元
与人民币续弱，韩元兑美元 更跌至五年半最低，不过出口商趁美元反弹抛汇，对
台币贬值幅度有所抑制。
    
    主计总处于汇市收盘后公布2016年经济成长率展望的修正，不但GDP保不住2%，出口及
进口亦转为衰退。交易员指出，贸易对手韩国近日汇率贬幅明显大于台币，台湾经济基本面
不佳、3月还有降息可能，央行在此情形下，自然无法坐视台币强于韩元，未来方向还是趋
贬。
    
    〞经济展望不好，老大还是会让台币慢慢贬。〞一位大型公股银行交易主管说。  
    
    另一外商银行交易主管则认为，亚洲经济表现普遍不佳，资金最终还是会回流美国，逢
低买美元仍是较佳的操作策略。   
    
    台湾主计总处周三公布，2016年的经济成长率预估下修至1.47%(原估为成长2.32%)、且
通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。 
    
    前两日明显汇入的外资，今日也转为安静，甚至有汇出需求。公股银行交易主管表示，
今日外资在台股现货虽仍买超，但只有22.89亿台币，由于今日是2月台指期最后交易日，在
拉抬现货以利结算的目的达成后，接下来是否仍有汇入，或是反手汇出，将是牵动台币走势
的观察指标。
    
    交易员指出，相较于昨日大动作的干预，今日央行仅例行在收盘前半小时作价。倒是出
口商在美元反弹至33.300价位时抛汇，令实质汇价跌幅有限。 
    
    交易员预测明日台币兑美元主要实质交易区间料在33.200-33.350。    
       
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度
扩大，显示市场预期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.350
/33.400，上日收在33.265。
    
    今日台币主要交易区间在33.240-33.329，上日在33.049-33.450。
    
    多数新兴亚币周三下滑，其中韩元跌至五年半最低，受市场对油价反弹能否持续有些质
疑，而且人民币走软也进一步打压亚币人气。    
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.505     33.453   33.240-33.505   33.410     7.46    9.56
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.506     33.456   33.245-33.506   33.248     3.73    3.55
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        0.040/0.060           0.010/0.025 
 美元/台币六个月期        0.170/0.205           0.110/0.135  
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年；; 审校  黄凯)

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