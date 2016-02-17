台湾汇市：台币第二日小幅收贬，因韩元与人民币续弱

* 第二日收小贬，韩元与人民币续弱 * 台湾下修2016年经济成长率，台币料续贬 * 外资汇入力道减少，观察后续动向 路透台北2月17日 - 台币兑美元 周三第二日以小贬作收。交易员表示，因韩元 与人民币续弱，韩元兑美元 更跌至五年半最低，不过出口商趁美元反弹抛汇，对 台币贬值幅度有所抑制。 主计总处于汇市收盘后公布2016年经济成长率展望的修正，不但GDP保不住2%，出口及 进口亦转为衰退。交易员指出，贸易对手韩国近日汇率贬幅明显大于台币，台湾经济基本面 不佳、3月还有降息可能，央行在此情形下，自然无法坐视台币强于韩元，未来方向还是趋 贬。 〞经济展望不好，老大还是会让台币慢慢贬。〞一位大型公股银行交易主管说。 另一外商银行交易主管则认为，亚洲经济表现普遍不佳，资金最终还是会回流美国，逢 低买美元仍是较佳的操作策略。 台湾主计总处周三公布，2016年的经济成长率预估下修至1.47%(原估为成长2.32%)、且 通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。 前两日明显汇入的外资，今日也转为安静，甚至有汇出需求。公股银行交易主管表示， 今日外资在台股现货虽仍买超，但只有22.89亿台币，由于今日是2月台指期最后交易日，在 拉抬现货以利结算的目的达成后，接下来是否仍有汇入，或是反手汇出，将是牵动台币走势 的观察指标。 交易员指出，相较于昨日大动作的干预，今日央行仅例行在收盘前半小时作价。倒是出 口商在美元反弹至33.300价位时抛汇，令实质汇价跌幅有限。 交易员预测明日台币兑美元主要实质交易区间料在33.200-33.350。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度 扩大，显示市场预期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.350 /33.400，上日收在33.265。 今日台币主要交易区间在33.240-33.329，上日在33.049-33.450。 多数新兴亚币周三下滑，其中韩元跌至五年半最低，受市场对油价反弹能否持续有些质 疑，而且人民币走软也进一步打压亚币人气。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.505 33.453 33.240-33.505 33.410 7.46 9.56 司 元太外汇经纪公 33.506 33.456 33.245-33.506 33.248 3.73 3.55 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.040/0.060 0.010/0.025 美元/台币六个月期 0.170/0.205 0.110/0.135 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；; 审校 黄凯)