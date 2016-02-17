泰国央行：部分政策制定者对今年泰铢升值表示担忧--会议记录

泰铢兑美元在2015年贬值8.6%，2016年迄今则上涨1%，这加剧了泰国出口商在应对全球需求疲弱时的压力。

泰国央行在2015年上半年两次出乎市场意料的降息，并且放宽了资本流动限制，这在当时削弱了泰铢走势。

泰国出口在该国经济总值中占据约三分之二，已经连续三年萎缩。泰国央行在去年12月曾预测，2016年出口也不会录得增长。

泰国经济2015年成长2.8%，高于2014年的0.8%，但却低于邻国的成长率。

会议记录显示，泰国央行委员会仍一致认为，“货币政策应继续保持足够宽松，以促进经济复苏。”

央行委员会的下次政策评估是在3月23日。（完）