更正-路透基点：冠君产业信托自行筹办113亿港元贷款用于债务再融资--TRLPC

(更正：因英文原文有误，内文第三段基准利率应为“香港银行同业拆息(Hibor)”，非“伦敦银行间拆放款利率(Libor)”)

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，冠君产业信托正自行筹办113亿港元(14.5亿美元)的子弹式贷款，用于债务再融资。

上述贷款分为55亿港元三年期和58亿港元五年期两档。其中三年期部分进一步分为52亿港元的定期贷款和3亿港元的循环贷款。

上述三年期和五年期贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码83个和95个基点。承贷银行可分别获100和115个基点的综合收益，前端费分别为51个和100个基点。

冠君产业信托为上述贷款的担保方，以其在香港的地产作抵押。

2014年5月，该公司与七家银行签订75亿港元贷款协议。该笔贷款由37亿港元的三年期和38亿港元的五年期贷款组成，利率分别较Hibor加码120个和136个基点。这七家银行分别为中银香港、花旗集团、恒生银行、汇丰、华侨银行、三井住友银行和大华银行。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)