更正-路透基点：冠君产业信托自行筹办113亿港元贷款用于债务再融资--TRLPC

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(更正：因英文原文有误，内文第三段基准利率应为“香港银行同业拆息(Hibor)”，非“伦敦银行间拆放款利率(Libor)”)
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，冠君产业信托正自行筹办113亿港元(14.5亿美元)的子弹式贷款，用于债务再融资。
上述贷款分为55亿港元三年期和58亿港元五年期两档。其中三年期部分进一步分为52亿港元的定期贷款和3亿港元的循环贷款。
上述三年期和五年期贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码83个和95个基点。承贷银行可分别获100和115个基点的综合收益，前端费分别为51个和100个基点。
冠君产业信托为上述贷款的担保方，以其在香港的地产作抵押。
2014年5月，该公司与七家银行签订75亿港元贷款协议。该笔贷款由37亿港元的三年期和38亿港元的五年期贷款组成，利率分别较Hibor加码120个和136个基点。这七家银行分别为中银香港、花旗集团、恒生银行、汇丰、华侨银行、三井住友银行和大华银行。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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