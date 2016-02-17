台湾货币市场：短率续处低位，央行扩大冲销令资金不致过于宽松

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 短率依旧续处低位 * 短票利率持稳低档 * 央行扩大冲销令资金不致过于宽松 * 票券商RP利率趋跌、券商交投持平 记者 詹静宜 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周三续处低位。资金调度人士指出，因应春节过后 通货陆续回笼，央行加大冲销力道，令市场资金不致过于宽松，短率持稳在既有低位。 他们表示，农历年前一周央行存单发行余额大减2,295.7亿台币，扣除新春开工两日央 行存单余额共增1,707.5亿，本周央行料将维持冲销通货回笼资金的基调不变，多数银行改 以午后央行冲销为主要资金去化管道，致上午金融机构间拆款资金供给较不若此前宽裕。 〞老大这两天收这么多存单，为通货回笼打预防针先抽钱。〞一位大型票券交易员说。 另位资金需求方银行交易员指出，尽管农历年后通货陆续回笼，垫高银行间库存现金水 位，但银行仍得将回笼资金回存央行才能做为周转金调拨使用，预计要有一周时间做调整， 而现在资金情势稳中带松，短率可望稳在低位。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，2月5 日的通货发行数达2兆2,339.21亿台币，续创历史新高；而自15日起新春开工两日通货回笼 共计675.42亿，通货发行数降至2兆1,663.79亿。 本地时间13:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.264 33.453 台湾加权股价指数<.TWII 8,214.25 8,212.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.240-0.330% 0.280-0.330% **短票利率持平** 短票市场方面，一大型票券商表示，虽然银行间拆款资金供给不若日前宽裕，惟今天公 司的资金缺口很小，单靠短票资金调度即大致足以因应，成交利率仍旧维持在0.35%的低档 水准，短线料暂持在现有价位附近整理。 〞央行不想让利率坠得太多、太快。〞另位大型票券商交易员也说。 他并称，农历年后发票量持续偏少，短票利率不致出现太大变化，后续关注周五发票量 增温后的利率表现。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大多成交在0.35%，大致持平上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 4%，前日0.353%；上日区间在0.30-0.48%，前日在0.33-0.38%；上日成交量65.69亿台币， 前日在34.74亿台币。 周三央行定存单到期4,487.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。本周央行存单到期 金额为1兆(万亿)6,814.3亿台币，本周余日资金落点分别为周四1,241.2亿、周五5,635亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为302亿台币，累积超额准备为5,168亿 台币、加计前期1%的超额准备为6,672亿台币。 **票券商RP利率趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型票券交易员指出，直到今日才明显感觉到投信端年 后资金回笼的迹象，带动短天期公司债RP利率趋跌至0.30%。另家大型票券也预告明起将调 降公债及公司债RP利率1-2个基点。 〞有感觉钱比前几天多一些，但不是大浪，只是小浪而已。〞 另位大型证券商交易员 说。 大型证券交易员表示，今日交割Natixis及Morgan Stanley共计6.62亿美元债券，并未 对市场资金调度造成影响，主因投信端资金普遍转为多钱，上日分配不均的状况已明显改善 ，令RP利率持续落在低档。 他们认为，除了投信端资金宽裕外，寿险端、银行端也都是处于多钱状态，使今日资金 调度较日前顺畅许多，银行端也较能接受RP利率成交在低位。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债RP利率主要成交在 0.34-0.35%，公司债附买回利率则主要成交在0.44-0.45%。 大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率则是较上日微跌，短天期公司债附买回利 率落在0.30-0.36%，上日在0.32-0.36%；短天期公债附买回利率落在0.25-0.31%，持平上日 区间，而交投略向低位靠拢。(完) (审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。