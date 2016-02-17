《分析师观点》台湾今年全年GDP下修至1.47%，央行第一季料续降息因应

路透台北2月17日 - 台湾主计总处周三公布，2016年的经济成长率预估下修至1.47%(原估为成长2.32%)、通膨率亦修正至0.69%(原估为成长0.84%)。

主计总处并公布去年第四季经济成长率 为衰退0.52%，劣于先前概估值的衰退0.28%。

主计总处也修正今年出口及进口预估，今年出口估为年减2.78%，进口则估年减4.99%。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，决议重贴现率再调降半码至1.625%。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2016年GDP年增率 1.47 2.32

2016年CPI年增率 0.69 0.84

2016年出口年增率 -2.78 1.97

2016年进口年增率 -4.99 0.98

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

这次看来比较多下修的是出口部分，主要是出口表现不如预期，台湾今年全年GDP概估才会低于2%，并低于我们预期，目前维持台湾央行上半年降息两次的预估，分别预估三月及六月各降息半码，至于下半年则因全球景气能见度不够高，还要再观察油价及国际经济复苏情况而定。

--国泰金控总经分析师 陈钦奇：

第四季GDP衰退幅度大于先前概估，且今年第一季各个主要国家经济都有趋缓的现象，拖累市场保守看待台湾第一季经济预估。预期美联储3月升息机率已趋近于零，更加确定台湾央行3月可能降息的预期，第二季以后经济才比较有机会回温。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周三收涨0.03%，报8,214.25点。

--台币兑美元 周三收跌5.2分，报33.505。

--台湾指标10年期公债105/4 殖利率周三收跌1.07基点，报0.8617%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在去年第四季连续两度降息半码(0.125个百分点)，因经济成长疲弱。

--台湾主计总处今年一月底公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%。2015年全年GDP较上年成长0.85%，为2009年以来最低，当年为衰退1.57%。