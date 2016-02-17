《分析师观点》台湾今年全年GDP下修至1.47%，央行第一季料续降息因应

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 台湾主计总处周三公布，2016年的经济成长率预估下修至1.47%(原估为成长2.32%)、通膨率亦修正至0.69%(原估为成长0.84%)。
主计总处并公布去年第四季经济成长率 为衰退0.52%，劣于先前概估值的衰退0.28%。
主计总处也修正今年出口及进口预估，今年出口估为年减2.78%，进口则估年减4.99%。
台湾央行去年第四季全体理监事会议，决议重贴现率再调降半码至1.625%。
以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：
最新预估 上次预估
2016年GDP年增率 1.47 2.32
2016年CPI年增率 0.69 0.84
2016年出口年增率 -2.78 1.97
2016年进口年增率 -4.99 0.98
**市场评论**
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
这次看来比较多下修的是出口部分，主要是出口表现不如预期，台湾今年全年GDP概估才会低于2%，并低于我们预期，目前维持台湾央行上半年降息两次的预估，分别预估三月及六月各降息半码，至于下半年则因全球景气能见度不够高，还要再观察油价及国际经济复苏情况而定。
--国泰金控总经分析师 陈钦奇：
第四季GDP衰退幅度大于先前概估，且今年第一季各个主要国家经济都有趋缓的现象，拖累市场保守看待台湾第一季经济预估。预期美联储3月升息机率已趋近于零，更加确定台湾央行3月可能降息的预期，第二季以后经济才比较有机会回温。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周三收涨0.03%，报8,214.25点。
--台币兑美元 周三收跌5.2分，报33.505。
--台湾指标10年期公债105/4 殖利率周三收跌1.07基点，报0.8617%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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--参看台湾经济数据相关新闻，请点
**相关背景**
--台湾央行在去年第四季连续两度降息半码(0.125个百分点)，因经济成长疲弱。
--台湾主计总处今年一月底公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%。2015年全年GDP较上年成长0.85%，为2009年以来最低，当年为衰退1.57%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北中文部; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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