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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 15:36 BJT

金属期市：伦敦期铜小跌，油价整固走势未能提振商品市场人气

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨4,541美元，上日收盘持平。期铜2月至今的交投区间介于4,430-4,720美元，距离1月所及六年半低点4,318美元不远。

上海期货交易所期铜合约 下跌0.9%，至每吨35,480元人民币，触及2月3日以来最低水平。

香港券商Argonaut Securities称，由于中国铜冶炼商第一季20万吨减产计划，嘉能可和美国自由港麦克默伦铜金矿公司进一步减少供应，而且中国铜战略收储规模加大，铜价前景在改善。

“我们认为2016年第一季铜供需基本面向好，”该券商发布报告称。

中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持 。这也给铜价带来支撑。

上海期交所期铝 触及10月中旬以来最高水平。铝是当前供应过剩最严重的金属。

其他金属方面，上海期交所期锌 和期铅 均下跌1%左右。

日本12月核心机械订单增加速度虽低于预期，但企业预期1-3月核心机械订单将加速，显示企业准备增加资本支出。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉)

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