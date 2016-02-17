金属期市：伦敦期铜小跌，油价整固走势未能提振商品市场人气

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨4,541美元，上日收盘持平。期铜2月至今的交投区间介于4,430-4,720美元，距离1月所及六年半低点4,318美元不远。
上海期货交易所期铜合约 下跌0.9%，至每吨35,480元人民币，触及2月3日以来最低水平。
香港券商Argonaut Securities称，由于中国铜冶炼商第一季20万吨减产计划，嘉能可和美国自由港麦克默伦铜金矿公司进一步减少供应，而且中国铜战略收储规模加大，铜价前景在改善。
“我们认为2016年第一季铜供需基本面向好，”该券商发布报告称。
中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持 。这也给铜价带来支撑。
上海期交所期铝 触及10月中旬以来最高水平。铝是当前供应过剩最严重的金属。
其他金属方面，上海期交所期锌 和期铅 均下跌1%左右。
日本12月核心机械订单增加速度虽低于预期，但企业预期1-3月核心机械订单将加速，显示企业准备增加资本支出。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选