菲律宾经济：IMF下调今明两年菲律宾经济增速预估

路透马尼拉2月17日 - 国际货币基金组织(IMF)下调对菲律宾今明两年经济增速的预估，不过其仍然认为菲律宾将是该地区增长最快的经济体之一。

IMF预计菲律宾今明两年经济增速分别为6.0%和6.2%，这要低于1月时其预计的6.2%和6.5%。

IMF还预计今年菲律宾的通胀率平均为2%，高于去年1.4%的水平。