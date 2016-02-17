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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 15:42 BJT

菲律宾经济：IMF下调今明两年菲律宾经济增速预估

路透马尼拉2月17日 - 国际货币基金组织(IMF)下调对菲律宾今明两年经济增速的预估，不过其仍然认为菲律宾将是该地区增长最快的经济体之一。

IMF预计菲律宾今明两年经济增速分别为6.0%和6.2%，这要低于1月时其预计的6.2%和6.5%。

IMF还预计今年菲律宾的通胀率平均为2%，高于去年1.4%的水平。

“经济前景是有利的，但面临的下行风险加大，包括中国和地区增速下降，全球金融动荡升级、资本外流以及天气相关的扰动，”IMF在声明中称。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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