人民币衍生品：央行卖压下掉期曲线持续下行，期权波动率略下但趋势看涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，期权波动率 长端波动略下。交易员称，由于即期市场干预需要美元，央行在远掉市场卖压较大致掉期曲线下行，且可能继续下行。
他们并表示，由于春节后即期市场波动加大，尽管期权波动率 较上周五略下，但短期仍看涨。
“掉期点子往下走都是央行干的，央行缺钱，你看周一（即期市场）央行砸了多少？”一股份行交易员称，“现在都低于利率平价了，除非央行出来比较少，市场自发稳住，那（掉期点子）就会往正常方向走。”
“现在人民币汇率盯一篮子，波动率会变大，期权波动率也会往上走。”他并称。
北京时间15:37，美元/人民币一周期掉期 报21.5个点子，一个月期 报105个点子，一年期 报855点子，较春节前最后一个交易日分别下降16.28%、7.62%和12.05%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.275/5.875，6个月期的平价期权 报价为4.950/5.750，较春节前最后一个交易日略下。
中国银行间市场周三主要回购利率多小幅回落。交易员称，央行逆回购延续地量平稳操作，公开市场单日继续小幅净回笼，但丝毫无碍资金面宽松格局；此外，尽管春节后本周逆回购到期量偏大，但在现金回流等因素影响下，流动性暂平稳无恙。
人民币兑美元即期 周三早盘续跌逾百点子，盘中一度下探6.53元关口支撑，持平于周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，在整个经济基本面仍不稳的情况下，监管层不会主动升值或者贬值，短期内国际美元走向将成主要风向标。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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