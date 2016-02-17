汽车产业：日本汽车业工会今春加薪要求不高，或妨碍安倍振兴经济努力

路透东京2月17日 - 日本汽车行业各大工会对于下一会计年度薪资增幅的要求将小于去年，此事可能妨碍安倍政府刺激需求并战胜通缩的努力。

日本首相安倍晋三希望通过收入和企业投资的增长带动经济良性成长，而年度薪资谈判被视为安倍目标能否取得最后成功的关键。

今年初以来全球股市动荡且日圆升值，给许多企业放弃涨薪提供了很好的藉口，工会提出的加薪幅度不大，突显出安倍政府在引领经济走出20年来通缩和停滞状态时所面临的困难。

汽车业巨擘丰田汽车 的工会力争基本月薪能够上涨3,000日圆(26.31美元)，仅为去年要求幅度的一半。该工会通常为全国的年度薪资谈判定下基调。

其它汽车企业工会也采取类似做法，尽管丰田等公司预测截止3月的会计年度将录得创纪录利润。这是汽车业工会连续第三年要求加薪，前两年也都争取到了加薪。(完)