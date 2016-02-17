汽车产业：日本汽车业工会今春加薪要求不高，或妨碍安倍振兴经济努力

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京2月17日 - 日本汽车行业各大工会对于下一会计年度薪资增幅的要求将小于去年，此事可能妨碍安倍政府刺激需求并战胜通缩的努力。
日本首相安倍晋三希望通过收入和企业投资的增长带动经济良性成长，而年度薪资谈判被视为安倍目标能否取得最后成功的关键。
今年初以来全球股市动荡且日圆升值，给许多企业放弃涨薪提供了很好的藉口，工会提出的加薪幅度不大，突显出安倍政府在引领经济走出20年来通缩和停滞状态时所面临的困难。
汽车业巨擘丰田汽车 的工会力争基本月薪能够上涨3,000日圆(26.31美元)，仅为去年要求幅度的一半。该工会通常为全国的年度薪资谈判定下基调。
其它汽车企业工会也采取类似做法，尽管丰田等公司预测截止3月的会计年度将录得创纪录利润。这是汽车业工会连续第三年要求加薪，前两年也都争取到了加薪。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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