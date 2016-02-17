重发-中国汇市：人民币收跌逾百点，市场跟进盯一篮子货币的政策意图

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 人民币早盘续跌逾百点
* 中间价跟随国际美元调整
* 客盘购汇需求仍偏多，成交明显放量
* 市场已明确盯一篮子货币的趋势
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期 周三续收跌逾百点，盘中一度下探6.53元关口，持平于周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，人民币紧盯一篮子货币的政策已经明确，短期料在较大区间双向波动。
他们并指出，日内市场交投较活跃，成交量明显放大，客盘购汇需求仍偏多，短期仍需大行在结汇方向提供流动性，自发稳定的条件暂不具备。若美元继续维持相对偏弱的震荡走势，人民币汇率弹性上升应有利于贬值预期进一步出清。
“现在汇率政策比较明确，就是盯一篮子货币，央行算是走对路子了。只要有明确的政策，市场就会跟着走。”一股份行交易员称。
“周一央行瞬间把价格打下来，使用的外汇储备比慢慢打下来要少。”另一股份行交易员称。“这两天的（美元）价格可能还会继续反弹，购汇盘也会源源不断的，今天央行干预的力度就比较大了。”
中国商务部发言人表示，中国有能力保持人民币在合理均衡水平上稳定；不存在人民币持续贬值的基础，因此也就不存在资金大量外逃的现象。
国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际与名义有效汇率指数均现续降走势，其中实际有效汇率指数跌0.41%至129.62，上月调整后为环比跌0.57%；名义有效汇率指数跌0.82%至124.86，上月调整后为环比下跌1.1%。
瑞银集团最新观点指出，人民币不会如部分悲观投资者预期那样大幅贬值。今年央行料会在实际上收紧资本管制，同时允许汇率出现阶段性贬值、但大部分时间趋于稳定。维持全年外汇储备不会跌破2.8万亿美元、年底美元对人民币6.8元预测不变。
全球汇市方面，日圆兑美元周三收复部分失地，因油价近来的反弹态势消退，对避险货币日圆的需求重燃。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5259 6.5136 -0.19 中间价 6.5237 6.513 -0.16% 成交额 142.02亿美元 132亿美元 日内波动幅度(pips) 83 日高6.5217 日低6.53 今年以来升贬幅度 -0.49% 2005年汇改以来升贬幅度 26.83% 一年期美元/人民币掉期 +850
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5254；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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