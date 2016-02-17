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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 16:32 BJT

全球金市：金价突破1,200美元扭转连跌局面，因股市下滑

现货金 一度盘中高位每盎司1,212.20美元。随后回吐涨幅，0757 GMT时报每盎司1,211.20美元，涨幅为0.9%。前三日金价累计下跌3.7%。

“金价几乎是紧跟美元的步伐，”MKS Group交易员Alex Thorndike说。

他表示，空头回补和美联储对美国加息前景的谨慎评论，亦扶助金价突破1,200美元。

投资者将把目光转向周三晚些时候公布的美联储1月26-27日会议记录之上，以寻找有关美国利率前景的线索。

近几天有关美联储或将付诸负利率以刺激经济的揣测升温。上周美联储主席叶伦曾表示，负利率是一个选项，不会排除这个选择。

周二，明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利称美联储预计会逐步升息，而费城联邦储备银行总裁哈克则表示，美联储等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息，可能是明智之举。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二称，在考虑再度升息时，美联储应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。 (完)

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(编译 孙国玉/王洋; 审校 高琦/艾茂林)

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