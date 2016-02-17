全球金市：金价突破1,200美元扭转连跌局面，因股市下滑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
现货金 一度盘中高位每盎司1,212.20美元。随后回吐涨幅，0757 GMT时报每盎司1,211.20美元，涨幅为0.9%。前三日金价累计下跌3.7%。
“金价几乎是紧跟美元的步伐，”MKS Group交易员Alex Thorndike说。
他表示，空头回补和美联储对美国加息前景的谨慎评论，亦扶助金价突破1,200美元。
投资者将把目光转向周三晚些时候公布的美联储1月26-27日会议记录之上，以寻找有关美国利率前景的线索。
近几天有关美联储或将付诸负利率以刺激经济的揣测升温。上周美联储主席叶伦曾表示，负利率是一个选项，不会排除这个选择。
周二，明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利称美联储预计会逐步升息，而费城联邦储备银行总裁哈克则表示，美联储等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息，可能是明智之举。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二称，在考虑再度升息时，美联储应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 孙国玉/王洋; 审校 高琦/艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选