更新版 1-台湾数据：今年经济成长率下修至1.47%，出口料首见连两年负成长

* 两度下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低

* 出口料连两年负成长，创纪录首见

* 央行料持续宽松货币政策 (新增官员和分析师评论、细节)

路透台北2月17日 - 台湾主计总处周三第二次下修今年的经济成长率预估至1.47%，料是金融海啸后次低，其中预估今年出口成长为负2.78%，料亦连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见；官员认为台湾今年经济内外皆冷，虽回复温和成长，但动能明显不足。

台湾去年全年经济成长率为0.75%，创下2009年金融海啸衰退1.57%以来最低。官员表示，今年出口下修至衰退，主要还是国际环境不佳，且行动装置产业的高成长不再，加以大陆供应链自主化替代台湾产品，另外中国传统产业产能过剩对台湾传产出口竞争力，也造成压力所致。

〞行动装置的销售大幅减缓，智慧手机成长过去都有三成，但去年第四季只有5%的成长，影响台湾以电子为主力的出口成长。〞主计总处科长吴佩璇说。

她也表示，IMF预估世界贸易量由去年10月时的4.1%，这次下修至3.4%，国际方面主要经济体的复苏力道不佳。此外，今年以来国际油价继续大跌，OPEC预估油价今年是每桶37美元，1月还又跌至27美元，油价持续下跌，农工原料价格也下跌，抑制了出口的金额回升。

主计总处处长蔡鸿坤则认为，台湾产业结构发生变化，过去太集中在高科技产业，当智慧手机的成长率下滑，就会比其他地方遭受到更大的负面影响。

〞行动装置以前成长都是二到三成的成长，但去年第二季开始发现成长减了一半。...整个反转下来，我们受的冲击最大，〞蔡鸿坤说。

他也表示，去年可以清楚发现，虽然韩国或新加坡等地也受到油价下跌影响，出口不好，但是若将价格因素去除，他们出口的量仍可以保持成长，但台湾的出口量呈现衰退。

主计总处今日双双下修今年台湾经济成长1.47%，通膨率年增0.69%；民间消费实质成长1.36%，较上次预估为低，投资则略调高至1.98%。

蔡鸿坤表示，出口不振下，民间消费方面的成长也不佳，因此要维持与以往相同水准的成长的话动能不足。

主计总处同时公布去年第四季经济成长率 为衰退0.52%，劣于先前概估值的衰退0.28%。

**料台湾央行采行双率双低**

疲弱的经济展望已令分析师对台湾今年的利率和汇率双双看低。

凯基投顾总经分析师蔡耀德认为，本次下修的大多是出口，主要是出口表现不如预期，台湾今年全年GDP概估才会低于2%，并低于我们预期。

〞目前维持台湾央行上半年降息两次的预估，分别预估三月及六月各降息半码，至于下半年则因全球景气能见度不够高，还要再观察油价及国际经济复苏情况而定。〞蔡耀德说。

国泰金控总经分析师陈钦奇则认为，去年第四季GDP衰退幅度大于先前概估，且今年第一季各个主要国家经济都有趋缓的现象，拖累市场保守看待台湾第一季经济预估。预期美联储3月升息机率已趋近于零，更加确定台湾央行3月可能降息的预期，第二季以后经济才比较有机会回温。

台湾财政部周二公布，1月出口金额较上年同期减13%，为连续第12个月衰退，但大致符合市场预估减13.55%。分析师认为，台湾央行料在利率和汇率采双降策略，以刺激景气。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，决议重贴现率再调降半码至1.625%，是连续第二次的降息。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2016年GDP年增率 1.47 2.32

2016年CPI年增率 0.69 0.84

2016年出口年增率 -2.78 1.97