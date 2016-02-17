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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 16:35 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶自一周高点回落，受获利回吐拖累

“经历过上周的剧烈动荡后，期胶投资者对股市的波动紧张不已，”Tazawa称。

交易员称，由于中国农历新年假期过后的需求上升，加之东南亚橡胶产区正值落叶季，TOCOM期胶在每年这个时候往往会上涨。

“但是今年却不一样，油价和股市的下跌令市场承压，”Tazawa称，并预计TOCOM期胶短期内将在150日圆左右窄幅波动。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌105元人民币，收于每吨10,450元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤107.4美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/刘秀红；审校 张明钧/高琦)

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