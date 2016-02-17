版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 17日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：2月16日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均与上周五持平

路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与上周五持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,857,891.2 2月16日 22,857,891.2 2月12日 0.0 0.00%

iShares 312,189,845.0 2月16日 312,189,845.0 2月12日 0.0 0.00% (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐