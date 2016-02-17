重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年债定位略偏高，长债预期谨慎或限制需求

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：20亿元

* 招标时间: 2月18日14:30-15:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.12%-3.21%；3.75%-3.90%

* 预测均值: 3.14%；3.82%；

路透上海2月17日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，继1月亮丽金融数据之后，现券中长债走势进一步承压，机构对未来长端预期愈发谨慎，料明日两期新债结果接近或稍高于二级。

“需求都去短端了吧，长端观望的多，”北京一银行交易员认为，1月金融数据之后，机构对长债预期也不太乐观，估计明天结果比二级可能高一点，但是也高不了太多，而20年期还是保险等机构的需求为主。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.1444%和3.8378%。

上海一银行交易员认为， 虽然近期长债需求有向短端转移的势头，但是数据向好的可持续性还存疑，而且明日还将公布通胀等数据，感觉机构还是在等待更多信号，以便选择方向。

中国周二公布的新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。分析人士指出，伴随着1月融资高增长势头，当月M2和M1增速亦持续上升，亮丽的金融数据可能令短期内货币政策进一步放松的必要性下降，不过在经济未彻底摆脱弱势前，政策依旧难言转向。

明日将公布1月CPI及PPI等数据，路透综合26家机构预测中值结果显示，受春节假期和1月寒潮来袭等因素影响，食品价格涨幅扩大，料推动中国1月CPI同比涨幅上升至1.9%；而国内原材料价格环比跌幅有所收窄，暗示1月PPI同比降幅有可能缩小。

明日招标的两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多20亿元。

具体发行条款如下：

2015年第18期增发、2016年第5债增发

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发行上限 10年：120亿元；20年：20亿元

期限/计息方式 固息金融债

招标时间 2月18日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 2月22日

起息日 10年：2015/9/10；20年：1月25日

分销期 2/19-2/22

上市日 2/24

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%