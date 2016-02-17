《全球汇市》日圆上涨，因风险偏好降温且人民币汇率中间价调低

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1146 1.1141 +0.04 +2.63 1.0860
美元/日圆 113.96 114.06 -0.09 -5.27 120.30
欧元/日圆 127.02 127.08 -0.05 -2.64 130.47
美元/瑞郎 0.9887 0.9880 +0.07 -1.31 1.0018
英镑/美元 1.4276 1.4303 -0.19 -3.13 1.4738
美元/加元 1.3860 1.3859 +0.01 +0.15 1.3839
美元/离岸人民币 6.5287 6.5175 +0.17 -0.60 6.5680
澳元/美元 0.7091 0.7108 -0.24 -2.53 0.7275
新西兰元/美元 0.6576 0.6573 +0.05 -3.65 0.6825
欧元/瑞郎 1.1019 1.1017 +0.02 +1.22 1.0886
欧元/英镑 0.7804 0.7786 +0.23 +5.93 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.4520 9.4810 -0.31 +3.07 9.1705
美元/挪威克朗 8.6347 8.6182 +0.19 -2.32 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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