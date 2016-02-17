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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 17:22 BJT

《全球汇市》日圆上涨，因风险偏好降温且人民币汇率中间价调低

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1146 1.1141 +0.04 +2.63 1.0860

美元/日圆 113.96 114.06 -0.09 -5.27 120.30

欧元/日圆 127.02 127.08 -0.05 -2.64 130.47

美元/瑞郎 0.9887 0.9880 +0.07 -1.31 1.0018

英镑/美元 1.4276 1.4303 -0.19 -3.13 1.4738

美元/加元 1.3860 1.3859 +0.01 +0.15 1.3839

美元/离岸人民币 6.5287 6.5175 +0.17 -0.60 6.5680

澳元/美元 0.7091 0.7108 -0.24 -2.53 0.7275

新西兰元/美元 0.6576 0.6573 +0.05 -3.65 0.6825

欧元/瑞郎 1.1019 1.1017 +0.02 +1.22 1.0886

欧元/英镑 0.7804 0.7786 +0.23 +5.93 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.4520 9.4810 -0.31 +3.07 9.1705

美元/挪威克朗 8.6347 8.6182 +0.19 -2.32 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/高琦/陈宗琦；审校 于春红/张明钧/王洋)

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